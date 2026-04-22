子どもの自己肯定感を高めるにはどうすればいいか。3人の息子を育てた歌手のアグネス・チャンさんは「他の子どもと比べないことが大切。それぞれ個性があるからこそ価値があるということを自覚させるといい」という。東京大学名誉教授・上野千鶴子さんとの対談をお届けする――。※本稿は、上野千鶴子、アグネス・チャン『報われない社会で、それでも生きる』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／TATSUSHI TA