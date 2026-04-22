アメリカはイランに対する大規模軍事作戦「壮絶な怒り作戦」で、最高指導者ハメネイ師など政権中枢を攻撃・殺害した。だが、戦況は停滞した。なぜか。軍事ライターの稲葉義泰さんは「ミサイル発射装置をはじめとする各種兵器なども無力化していることは間違いないだろう。しかし、航空攻撃だけで全て無力化することはそもそも不可能だ」という――。■イラン戦争で登場した「新兵器」2026年2月28日に開始されたアメリカによる対イ