公開から40年以上の時を経ても愛され続ける映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』。テレビでたびたび放送されたり、ミュージカルが上演されたりと、日本でも大変人気の高い作品だ。そんな名作シリーズで主演し、世界のトップスターとなったカナダ出身の俳優マイケル・J・フォックス（64）は、人気絶頂のなか29歳のときに若年性アルツハイマーと診断された。引退と復帰を繰り返しながらも、近年は精力的に活動していたマイケ