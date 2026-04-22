今日22日(水)は東北地方で風が強まっています。午前9時現在、青森県三八上北には暴風警報が発表されています。既に青森県鯵ヶ沢では最大瞬間風速22.8メートルを観測するなど、各地で風が強まっています。一昨日20日(月)の地震で揺れの大きかった地域では暴風による被害の拡大にも警戒が必要です。青森県三八上北で暴風警報西よりの風が強まる今日22日(水)は低気圧が日本の東の海上にあり、ほとんど停滞しています。一方で、西日