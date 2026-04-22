既婚者向けコミュニティ『ヒールメイト（Healmate）』を運営するレゾンデートル株式会社（東京都新宿区）は、このほど「熟年離婚」に関する調査結果を発表しました。それによると、約5人に1人が「熟年離婚したいと思う」と回答したことがわかりました。熟年離婚が現実的な選択肢として意識されやすい夫婦にはどのような特徴が見られたのでしょうか。【調査結果を見る】世帯年収×男女別で見る熟年離婚を望む割合調査は、結婚して10