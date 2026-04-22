ここまで「初心者マーク」が似合わないクルマは珍しい!?歌手やレーシングチームの監督など、多岐にわたる活躍を続ける“マッチ”こと近藤真彦さん。2026年4月10日に自身のInstagramを更新し、息子さんのために試乗用として準備したという愛車を公開し、注目を集めました。特徴的なリアに初心者マークが貼られた「スゴすぎる愛車」とは、いったいどのようなクルマだったのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「近藤真彦