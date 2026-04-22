円安阻止は「日本任せ」だったバイデン前政権 日本の通貨当局は、2022年と2024年に円安阻止の為替市場介入を行った（図表参照）。当時の米国はともにバイデン民主党政権。そうした中で行われた米ドル売り・円買い介入はすべて日本の単独によるもので、時には米ドル売り介入を行う上で、米政府からの了解が得られるかも注目された。【図表】米ドル／円とWTI（2026年1月～） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作