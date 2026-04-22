お寺好きは知っておきたいお寺の配置がよくわかる「須弥山図」とは 境内は仏に至る道（須弥山図）を模している お寺の境内では、まず最初の門（総門、大門）をくぐって参道を抜け、仁王門に着きます。その先にある広場前の本殿階段を昇って御本尊に会うという流れが一般的です。実は、この順序には理由があります。その手がかりは仏教の世界観を描いた須弥山図です。 この図では、現世のはるか遠くの海上に須弥山という世界