米国防総省によると、２月２８日から始まったイラン戦争による負傷者数は累計で４１５人となった。内訳は陸軍２７１人、海軍６３人、空軍６２人、海兵隊１９人。このほか死者数は１３人となっている。負傷者数は４月上旬の発表から増加傾向にある。 MINKABU PRESS