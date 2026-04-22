805 D4 Signature Bowers & Wilkinsは、東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAにてマンスリーの予約制試聴イベントを実施。第5回となる5月のイベントは、ゴールデンウィーク特別編として5月3～6日の4日間「#05: ハイエンド・フロアスタンディング・スピーカー 803 D4で聴く、スメタナ「連作交響詩『わが祖国』第2曲 モルダウ」を実施する。 イベントでは、803 D4とマランツのフ