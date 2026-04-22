◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）巨人・小林誠司捕手（３６）が１軍昇格即、今季初出場し無失点リードで連敗ストップに貢献した。逆転した直後の８回から途中出場でマスクをかぶり、勝ちパターンの大勢、マルティネスを２イニング連続で被安打ゼロの好投に導いた。試合後は「与えられたところで全力を尽くすだけ。８回９回の大勢、ライデルは本当にいいピッチャーなので僕が迷惑をかけないようにと。チー