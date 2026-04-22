ピリッと辛くて、ごはんが進む！ 毎日の献立、どうしても肉に偏ってしまう……という声もよく聞きます。そこで今回は、肉なしでもしっかり満足できる献立をご紹介。メインは「厚揚げとこんにゃくとピーマンのピリ辛炒め」です。ジューシーな厚揚げにプリプリこんにゃくを合わせて、食べごたえをアップ。ピリ辛味にすることで、ごはんが進むおかずになります。 厚揚げとこんにゃくとピーマンのピリ辛炒め大根のツナマヨサラダと春