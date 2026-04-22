元日向坂46キャプテンでタレントの佐々木久美（30）が22日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「散歩してヌンして夜散歩」と書き出した佐々木。旅行中とみられるオフショットをアップした。ラフでカジュアルな街歩きコーデから、アフタヌーンティーにぴったりな奇麗めコーデまで。ファンを魅了した。