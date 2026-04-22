22日午前9時1分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。【各地の震度詳細】■震度3□岩手県盛岡市■震度2□岩手県八幡平市滝沢市紫波町矢巾町宮古市山田町