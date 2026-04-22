サンリオは２１日、自社のゲームブランド「サンリオゲームズ」を作り、２０２６年秋に１作目のソフトを世界で発売すると発表した。これまでもライセンス許諾の形で「ハローキティ」などのサンリオのキャラクターを使ったゲームはあったが、自社ブランドでの販売は初めてで、キャラクターを活用したＩＰ（知的財産）事業の拡大を図る。１作目のパーティーゲーム「サンリオパーティランド」は、任天堂の「ニンテンドースイッチ