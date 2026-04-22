4月22日、「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026」の組み合わせが決定した。 出場する16チームがFIBAランキングをもとに4つのポットに振り分けられ、女子日本代表（FIBAランキング10位）はプエルトリコ代表（同13位）、イタリア代表（同14位）、韓国代表（同15位）と同じポット3に。開催国のドイツ代表（同11位）は自動的にポット1に入った。また、グループには地理的制限があり、ヨ