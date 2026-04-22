きょう東証グロース市場に新規上場したＳＱＵＥＥＺＥは、公開価格と同じ３１１０円カイ気配でスタートした。 同社は、不動産所有者やホテル事業者を主な顧客に、ホテル運営に関わるシステムやオペレーションを組み合わせた総合的なソリューションを提供。クラウド宿泊運営システム「ｓｕｉｔｅｂｏｏｋ」を中心としたシステム提供のみを行うケースや、システムに加えて一部のオペレー