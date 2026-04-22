２１日東証グロース市場に新規上場し、上場初日はカイ気配のまま取引を終えたバトンズは、上場２日目のこの日も１５１８円カイ気配でスタートした。同社は、インターネットを利用したＭ＆Ａマッチングのためのプラットフォーム「ＢＡＴＯＮＺ」の企画・開発・運営が主な事業。なお、公開価格は６６０円だった。 出所：MINKABU PRESS