２２日の東京株式市場は売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２４５円安の５万９１０４円と反落。 主力株をはじめ総じて売りに押される地合い。前日の欧米株市場では中東情勢の不透明感を背景に全面安商状に近い形となっており、東京市場でも目先利食いを誘発している。米国株市場の取引終了後にトランプ米大統領はイランとの停戦期限の延長を表明しており、過度な不安心理は後退しているものの、戦闘終結に向けた