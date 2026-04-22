永作博美が主演を務める火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）出演中のファーストサマーウイカのインタビューコメントが公開された。 参考：永作博美×松山ケンイチに流れる心地よい空気感『時すでにおスシ!?』が描く大人の再出発 本作は、子育てを卒業した待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ