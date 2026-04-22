22日8時51分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比85ポイント安の3万4180ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4249.26ポイントに対しては69.26ポイント安。 株探ニュース