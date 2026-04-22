22日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝159円38銭前後と、前日午後5時時点に比べ37銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝187円17銭前後と9銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース