中国メディアの快科技によると、中国の乗用車市場でスポーツ用多目的車（SUV）のシェアが拡大する一方、セダンのシェアが4割切り目前であることが、中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会の最新データで分かった。データによると、2023年から25年にかけてのシェアは、SUVが47．5％から50．1％へと拡大したのに対し、セダンは47．5％から45．4％へと、多目的乗用車（MPV）も5．0％から4．5％へとそれぞれ縮小した。26年第1四半