日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」が、21日に3rd EP『We on Fire』をリリース。韓国・ハントチャートのリアルタイムチャート基準で当日夜に108万9231枚を記録し、ミリオンを達成した。【ソロカット】韓国でリリースイベント開催！&TEAM「ハントチャート フィジカルアルバムチャート」は世界1100の加盟店のセールスをワールドワイド基準でリアルタイムに更新中。本作はグローバルセールスでミリオンを達成した