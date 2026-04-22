櫻坂46・山下瞳月が、28日発売のエンタメ誌『B.L.T.2026年6月号』（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に登場する。【アザーカット】透明感と神秘的な美しさ放つ山下瞳月6月10日に15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」をリリースする櫻坂46。山下の撮影が行われたのは、豊かな自然光が降り注ぐ芸術劇場。やわらかな光と静謐な空気が溶け合う神秘的な空間の中で、山下の透明感と芯の強さが静かに際立つグラビア