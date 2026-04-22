櫻坂46の二期生・武元唯衣が、28日発売のエンタメ誌『B.L.T.2026年6月号』（東京ニュース通信社）の裏表紙＆中面グラビアに登場する。【アザーカット】しなやかな美しさを披露する武元唯衣‘18年に前身の欅坂46に二期生として加入し、持ち前のダンスパフォーマンスやバラエティースキルでグループを支えてきた武元が、14thシングル「The growing up train」の活動をもってグループを卒業する。今号では卒業を記念し12ページ