ジャイアンツのトニー・ビテロ監督が21日（日本時間22日）、本拠でのドジャース戦の試合前にメディア取材に対応。相手先発・山本由伸投手（27）の対策法に言及した。山本は今季、2年連続開幕投手を務めここまで4試合で2勝1敗、防御率2・10と安定した成績を残している。ビテロ監督は対策法について「追いかけないことだと思う」とし「これは以前からの自分の考えで、実際に彼の試合を現地で何度か見ているし、スプリングトレ