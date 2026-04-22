俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）。ファーストサマーウイカが演じるのは、みなとが通う鮨アカデミーのクラスメイト・柿木胡桃。大手コンサルティング企業でバリバリ働いていたが、鮨職人へのキャリアチェンジを図るため鮨を習いにきたパワフルな人物だ。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！第2話での大江戸との衝突に続き、第3話でも大江戸に鋭く切り込むなど