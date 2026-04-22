俳優・永作博美（55）が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）が好評を博している。子育てを卒業した女性たちからの共感を呼ぶ本作で、俳優のファーストサマーウイカ（35）が、主人公のクラスメート役を好演している。同作は、夫を不慮の事故で亡くし一人息子のために生きてきた永作演じる主人公・待山みなとが、息子の就職で訪れた自分時間を使って3カ月で職人になれる「鮨（すし）アカデミー」の