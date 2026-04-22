女子ゴルフの人気選手、都玲華（２２）と菅楓華（２０）が２１日、ＪＬＰＧＡの公式インスタグラムに登場。バンテリンレディスでのプロアマ大会後の写真撮影の様子が公開され、話題となった。可憐なプレーと美貌から抜群の人気を誇る２人。コメント欄などでは「人気女子プロゴルファーの２トップですね」、「２人とも最高コーデ」、「２人共可愛いアイドル以上」、「アイドルみたいだね」、「ふたりともその名の通り華がある