Beatsは、3mのUSB-C編み込み式充電ケーブル「Beats 3m ケーブル」の販売を開始した。価格は4,480円。Apple Store直営店、Apple Storeオンライン、正規販売店で購入できる。ボルトブラックニトロネイビーラピッドレッドサージストーン耐久性を追求した本製品は、絡まりにくい編み込み式のデザインを採用し、ほつれを防ぐために内部が強化されている。最大240Wの超高速充電に最適化されており、品質とパフォーマンスを保証するため、