東京都・商業地の2026年の公示地価は、前年比12.2%増となり、住宅地の6.5％を上回る上昇を記録しました。その中でも特に地価が上昇しているのは、どのエリアなのでしょうか。本稿では、国土交通省発表の地価公示をもとに、東京都・商業地の地価上昇率が高いエリアをランキングで紹介します。※画像はイメージ【2026年版】東京都・商業地の地価上昇率ランキング東京都の商業地で、2026年1月時点の地価上昇率が最も高かったのは、渋