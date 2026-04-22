Image: Meyer Werft ドイツの造船会社マイヤー・ヴェルフトが、世界初となる100％バッテリー式の電気クルーズ船のコンセプトを発表しました。バッテリークルーズ船は、プロジェクトVisionとして進行中。船のサイズは、全長275m、総重量8万2000GT、乗客最大1,856人を想定。プロジェクトVisionが目指すのは、よりサステナブルな船の旅。バッテリー式電気船とすることで、温室効果ガス排出量を