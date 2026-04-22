【Fallout 1st Xbox日本版】 4月22日 提供開始 Bethesda JapanはXbox版「Fallout 76」において、サブスクリプションサービス「Fallout 1st」の提供を4月22日から開始した。 「Fallout 1st」はプライベートワールドやクラフト材料の無制限保管、毎月のゲーム内アイテム付与など、ゲーム内特典を受け取れるサービス。従来PS4版、PC（Steam）版で提供されて