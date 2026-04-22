中学生の息子の母親、C子さんの体験談をご紹介します。テストでの好成績を条件にパソコンを与えた途端、自室にこもりゲーム三昧の生活を送るようになった息子。ついに我慢の限界を迎えたC子さんは、ゲーム禁止令を出しました。しかし息子がゲームに没頭していたのには、とある事情が隠されていたのです。 ゲーム三昧の毎日