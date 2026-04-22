猫が大好きなおやつを溶かして固めてから食べさせたら、驚きの行動をとったそうで...？あまりにも人間らしい振る舞いがすごいと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で15万回表示を突破し、「前世でもこれ食べたな」「フィナンシェ食べてるみたい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：棒付きのおやつを猫にあげていると…まるで人間のような『驚きの食べ方』】 まるで人間？！