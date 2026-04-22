【スターバックス】では、鮮やかな赤と白のコントラストが美しい新作の「フラペチーノ®」が登場中。今回は、フラペチーノのカスタムをInstagramで多数発信している、「フラペチニスト」@j.u_u.n__starbucksさんのInstagram投稿から、この新作フラぺをより楽しむためのカスタムをご紹介！ その日の気分に合わせてアレンジを加えることで、春のカフェタイムがより充実したものになりそうです。 淡いピンクの