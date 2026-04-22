いつも喜んでお出迎えをしてくれる猫さんも、予期せぬ帰宅には…？ママさんが早めに帰れた時のまさかのリアクションが話題を呼んでいます。 注目の投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破し、「「あら、早くない(汗)」な表情w」「猫ちゃんらしい温度差」「表情がかわいいwww」といったコメントが寄せられました。 【動画：ママが早めに帰宅した結果→いつもは『喜んでお出迎えをする猫』が…『予想外の行動』に爆笑】 お出