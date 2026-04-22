女優の仲里依紗が結婚１３周年を迎え、ラブラブ夫婦ショットを披露し祝福の声が相次いでいる。２１日に自身のインスタグラムに「ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ‼︎２０２６．４．１８」とつづり、深紅の薔薇（ばら）の花束を抱える様子や、「ＢＩＧＬＯＶＥ」とデコレーションされたプレートなどを前にして夫で俳優の中尾明慶と寄り添う姿、長男も入れた家族ショットなどをアップした。この投稿にはフ