俳優の後藤久美子（52）の最新ショットが公開され、変わらぬ美しさに注目が集まっている。22日までに写真家の下村一喜氏がインスタグラムを更新し、ジュエリーをまとった後藤の近影を披露した。【写真】「元祖美少女健在!!」近影ショットで輝き放つ後藤久美子投稿はジュエリーブランドのビジュアルとして撮影されたもので、「日常がかけがえのないものに変わる、至高の輝き」と紹介。2026年5月号の雑誌『eclat（エクラ）』に掲