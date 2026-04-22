’26年4月1日に施行された改正道路交通法では新たに自転車の交通違反に「青切符」制度が導入された。16歳以上を対象に信号無視などの反則行為に対し、5000〜1万2000円の反則金が科される。反則金を納めれば前科はつかないが、納付しなければ刑事手続きに移行することとなる。信州大学特任教授の山口真由氏は、自転車への青切符導入そのものには賛成しつつも、日本の交通政策はこれまで自動車と歩行者の二項対立で語られ、自転車と