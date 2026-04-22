政府は4月7日、紙の教科書を電子化した「デジタル教科書」を正式な教科書とする学校教育法改正案などを閣議決定した。デジタル教科書は紙の教科書と同一内容で、見開きや書き込みの機能がついたもの。成立すれば’28年度の教科書検定を経て、’30年度にも使用が始まる見通しだ。作家の乙武洋匡氏は、デジタル教科書をめぐる議論は「紙かデジタルか」という二者択一に陥りがちだが、本来は子どもの特性や学ぶ内容に応じて最適な手段