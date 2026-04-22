お兄ちゃんの隣で寝たいコーギーが、「花粉症やから無理」と言われた時のリアクションが反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で21万5000回再生を突破し、「かわいすぎる」「意地でも一緒に寝たいんだね」といったコメントが寄せられています。 【動画：『花粉症やから！』どうしても男の子と一緒に寝たい犬→無理だと伝えると…思った以上に『駄々をこねる光景』】 絶対にお兄ちゃんと一緒に