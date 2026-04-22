突然家族に加わった赤ちゃんに戸惑いを見せたワンコ。しかし時間とともに、その関係性は大きく変化していったといいます。少しずつ距離を縮め、やがて寄り添う存在へと変わっていき…。 投稿は記事執筆時点で236万回再生を突破。「涙が出た」「心が温かくなる」といったコメントが寄せられています。 【動画：『ある日、突然やってきた赤ちゃん』に戸惑う犬→なかなか受け入れられず…相棒へと変わった『現在までの記録』】