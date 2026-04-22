秋田地方気象台は午前5時4分に「雷と突風およびひょうに関する秋田県気象情報」を発表しました。県内では上空の寒気の影響により、22日昼過ぎにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。＜概況＞低気圧が間宮海峡にあってほとんど停滞しています。一方、高気圧が西日本にあって東へ移動しています。東北北部を中心に上空の寒気の影響により、22日昼過ぎにかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。こ