車道へ進入する自転車に注意2026年4月1日より適用が開始された「青切符（交通反則通告制度）」により、自転車の車道走行が増加しています。そこで、歩道から車道への飛び出しや、左折時に大きく膨らんで進入する自転車などへ警察が注意喚起を行っています。【確認してる？】これが神奈川県警による注意喚起です（画像）埼玉県警察は2026年4月20日、公式Xで県内において大型貨物自動車と自転車が関係する死亡事故が発生したと発