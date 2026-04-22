◆プレミアリーグ第３４節ブライトン３−０チェルシー（２１日、英国・ブライトン・ファルマー・スタジアム）英国ではプレミアリーグの第３４節が２１日、１試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはホームでチェルシーと対戦。チェルシーがＦＡ杯準決勝に進出したため、２６日に予定されていたリーグ戦が前倒しとなり、ブライトンにとっては中２日の試合。トットナム戦でサブ出場しながら途中交代した三