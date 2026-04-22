三井ショッピングパーク ららぽーと和泉(大阪府和泉市)は4月23日より、リニューアル第2弾を開始する。いずみフェスリニューアル第2弾では、キャップショップ「ONSPOTZ」や、人気つけめん店「舎鈴」など、新店が続々オープンする。リニューアルを記念した「いずみフェス」(4月23日〜5月10日)も開催。その一環として、123(いずみ)にちなんだ特別価格や限定特典を用意する「123祭」を実施する。不二家とのコラボによるペコちゃんのオ