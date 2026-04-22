東京メトロ銀座線が一部区間でストップしています。東京消防庁によりますと22日6時半頃、銀座線の浅草駅で「線路内でケーブルが燃えている」と119番通報がありました。東京メトロによりますと火は確認されず、駅の設備のケーブルから発煙があったということで、けが人はいませんでした。銀座線は浅草駅と三越前駅の間で運転を見合わせていて、復旧は正午頃の見通しだということです。