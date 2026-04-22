数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内の正解を目指してチャレンジ！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。12 × 25 = □ ヒント：「25」は4つ集まると「100」になります。つまり「× 25」は「÷ 4 してから × 100」するのと同じなんです！答えを見る↓↓↓↓↓正解：300正解は「300」で